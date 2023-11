Un freno alla violenza. Maltrattamenti e stalking, tre arresti in una settimana

Maltrattamenti, botte e stalking. Quella della violenza sulle donne è una ferita ancora aperta e una piaga tutt’altro che debellata, anche sul nostro territorio. Lo dimostrano i risultati dell’attivita dei carabinieri che, soltanto nell’ultima settimana, hanno eseguito tre arresti e sei denunce a carico di altrettanti uomini accusati di reati da Codice rosso (la più recente normativa in materia di violenza di genere). Le vittime, tutte donne residenti in provincia e con età compresa dai 30 ai 70 anni, in alcuni casi hanno dovuto ricorrere anche alle cure ospedaliere per le lesioni riportate in ambito domestico nel corso di discussioni con i rispettivi partner (mariti, fidanzati, conviventi) sfociate poi nella violenza. Due dei denunciati erano anche già stati colpiti da provvedimenti a seguito di a reati simili. Uno di loro aveva già ricevuto l’ammonimento del questore, mentre al secondo era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Provvedimenti che sono stati disattesi, ma immediatamente intercettati dei carabinieri che hanno interrotto tempestivamente il comportamento degli indagati scongiurando più gravi conseguenze. Tre, si diceva, i soggetti arrestati: il primo già condannato per maltrattamenti, ha violato le prescrizioni relative alle misura alternativa cui era sottoposto, il secondo è stato arrestato a seguito di un violento litigio con la compagna, che ha riportato ferite giudicate guaribili in 21 giorni e il terzo è stato portato in carcere in base a un ordine di esecuzione pena, dovendo scontare quattro anni e otto mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia. "A tutte le vittime – fanno sapere dal comando provinciale dell’Arma – i carabinieri hanno rappresentano la possibilità di farsi assistere da un centro antiviolenza e sono stati illustrati tutti i diritti di cui godono in quanto vittime di maltramenti".

Anche i dati recentemente resi noti dalla procura restituiscono al fotografia di una guerra non ancora vinta. Solo nei primi sei mesi del 2023 la procura ha aperto più di duecento fascicoli per reati da Codice rosso. Praticamente uno al giorno. Un dato che fa pensare. Così come fa riflettere l’andamento degli ammonimenti emessi dal questore a carico di soggetti che si rendono responsabili di stalking, maltrattamenti, lesioni o percosse. Nell’arco di tre anni ne sono stati emessi ben 130.