Un fruttuoso San Valentino. Salute e buona alimentazione

Giovedì mattina l’Agrimercato di via Montebello ospiterà un’iniziativa sulla salute e la prevenzione attraverso la buona alimentazione. Si chiama ‘Un fruttuoso San Valentino’ ed è giunta alla sua terza edizione; dalle 10.30 alle 12, il mercato coperto targato Campagna Amica diventerà un punto informativo oltre che un luogo dove poter acquistare prodotti di prima qualità a chilometro zero. L’evento, organizzato da Coldiretti Ferrara assieme alle associazioni Airc, Lilt e Andos, con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociosanitarie, ha come obiettivo principale quello di far conoscere i prodotti attraverso i quali ci si può voler bene, dall’alimentazione del neonato fino a quella dei nonni. Con questa iniziativa Coldiretti vuole dare il giusto indirizzo sul rapporto con l’ambiente e gli animali, sapendo scegliere l’alimentazione corretta ed evitando l’eccesso dell’acquisto di alimenti. "Il patrocinio non è solo un atto formale, ma come amministrazione crediamo nella bontà di questo progetto – spiega l’assessore Cristina Coletti –, il mercato di Campagna Amica è ormai diventato una vera e propria officina, il contatto con la natura è un aiuto per il corpo e per la mente. Il valore che va riconosciuto a Coldiretti è quello di aver creato una coscienza tra la cittadinanza".

Monia Dalla Libera, presidente dell’Agrimercato di via Montebello, commenta la crescita del mercato: "Non è più solo un contenitore di vendita ma anche sociale, facciamo diverse attività al suo interno, tra cui appunto questa a ridosso del San Valentino: vogliamo parlare e rivolgerci ai nostri consumatori". Chiusura con Paola Peruffo di Airc: "Anche nei nostri banchetti vengono utilizzati prodotti a chilometro zero, un piccolo cambiamento è già l’inizio di un percorso verso la buona salute".

j. c.