Un fumetto dedicato a Ferrara "Così racconto la mia città"

Da Ferrara a Biella, vincendo un prestigioso premio nazionale con un fumetto sulla sua città. Il vincitore della V edizione del concorso nazionale ‘Nuvolosa’ del Comune di Biella è Filippo Perelli. Ferrarese, 24 anni, Perelli si è aggiudicato il primo premio, dal valore di 1500 euro, con il suo ‘Silenzio’, fumetto dal titolo eloquente, visto anche il tema che era stato assegnato ai giovani fumettisti: ‘Gli occhi sulla mia città: com’è e come la vorrei’. Ma cos’è Nuvolosa? Si tratta di un festival incentrato sul fumetto, voluto dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Biella, per celebrare e diffondere la cultura del fumetto, "esaltandone la componente estetica e formale, premiando giovani talenti che si dedicano a quest’arte". Cuore del progetto, il concorso artistico su scala nazionale è rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 35 anni, con premi in denaro (1500, 700 e 400) e, non ultima, la pubblicazione di un catalogo con dieci opere selezionate. La direzione artistica è stata affidata a Daniele Statella, disegnatore professionista della Sergio Bonelli Editore, docente di tecnica del fumetto e membro dell’associazione Creativecomics.

L’iniziativa, quindi, è terminata sabato scorso. Da sempre appassionato di manga (fumetti giapponesi), dopo aver studiato per 3 anni Nuove tecnologie dell’arte all’Accademia di Verona, Filippo Perelli sta ora seguendo l’ultimo anno della ‘TheSign - Comics & Arts Academy’ di Firenze, dove sta seguendo il percorso ‘Graphic Novel and New Media’. "Il tema del concorso mi aveva attirato fin da subito – spiega Perelli – perché io sono molto legato a Ferrara. Ci sono nato e cresciuto. Comunque non ho sviluppato il fumetto su Ferrara in sé, ma su chi la abita". Il motivo è tutto biografico: "Soprattutto dai miei coetanei, sento spesso scaricare i propri problemi sulla città, lamentandosene, ma a me la città ha sempre dato tanto. Infatti, per costruire una storia di tre pagine sono partito da D’Annunzio, che in Elettra parla di Ferrara come una città del silenzio, malinconica, ombra del suo passato". Quindi Perelli ha voluto dimostrare come "adesso, che la città si è ripopolata, le persone che la vivono continuano a far rumore e a parlare: ma a questo punto sarebbe stato meglio che Ferrara fosse rimasta in silenzio, come diceva D’Annunzio". L’opera completa si potrà leggere sulla pagina Instagram del giovane fumettista.

Francesco Franchella