Un furto ogni cinque giorni "Stiamo vivendo un incubo"

di Matteo Radogna

Portano le biciclette a mano per la riparazione, i clienti di Enrico Bratti, l’erede di tre generazioni di meccanici delle due ruote. E lui li accoglie con il sorriso, a braccia aperte. Subito, però, una domanda improvvisa lo rattrista: "Scusi, mi saprebbe dire dove si sono verificati i furti?". Non finge di essere sorpreso e, con lo sguardo, indica i civici che vanno dal sessanta al centoventi di via Porta Mare. Almeno un chilometro e mezzo prima di arrivare a Porta Po, costellato di case di mattoncini. L’apparenza di ’isola felice’, viene subito confutata dal commerciante: "I ladri si sono introdotti in molte di queste abitazioni – racconta Bratti –. La notte, con la gente in casa, i malviventi hanno saccheggiato armadi e cassetti. Sembrava un film: l’arrivo delle pattuglie a sirene spiegate e la scientifica al lavoro. Il giorno dopo, poi, era una processione continua di persone che andavano di appartamento in appartamento per esprimere la loro solidarietà. Questa era una zona tranquilla prima che i ladri la prendessero di mira".

L’identikit dei ladri, che in alcuni casi sono stati visti darsi alla fuga, è sempre lo stesso: scanzonati e atletici, arrivano dalla mura e poi una volta giunti nei cortili usano le grondaie per arrampicarsi fino ai balconi. Ricordano molto da vicino Jean-Paul Belmondo ne Il Ladro di Parigi, o Arsenio Lupin, con un po’ di Diabolik. Di sicuro, non hanno paura di niente e, durante le feste e negli ultimi giorni, hanno messo a segno una decina di razzie. Non solo a Porta Mare, ma anche Borgo Punta e Malborghetto. I soliti ignoti hanno puntato soprattutto sull’oro e sul denaro. Non hanno portato via telefoni o computer per paura di essere rintracciati. Le mura ancora una volta sono state la ’via’ per compiere atti di microcriminalità. "Oltre allo spaccio dei pusher, sono utilizzare anche dai ladri. Le usano per appostarsi, poi entrano in azione", sottolinea una dei residenti, che ha aderito al comitato ’Ex Orti Estensi’.

"Siamo già in quindici, ma presto diventeremo di più". Uno dei derubati descrive i malviventi: "Sono scaltri e determinati. Potrebbero avere un lavoro onesto. E invece decidono di vivere al di fuori della legalità. Il colpo in casa mia lo hanno studiato bene: hanno forzato l’unica finestra non protetta. Ma ho deciso di mettere le inferriate anche lì. Dobbiamo trasformare le nostre case in fortini per respingere gli assalti". Un altro residente Patrizio Petocchi non è sorpreso dai furti: "Prima abitavo in via Borsari e la situazione era simile". Federica Moccia racconta una razzia subito: "È stato un anno fa: i ladri si arrampicarono e rubarono un po’ d’oro. Poco prima del mio ritorno a casa si introdussero nel mio appartamento Acer". Elena Taddia e Milena Menegatti abitano vicino alle abitazioni derubate: "Da noi non sono venuti. Per ora siamo salve. Ci dispiace per i vicini". E, mentre parlano, uno dei residenti scatta una foto con il cellulare. "C’è una macchina sospetta e adesso la segnalo in chat".