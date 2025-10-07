Un futuro da scrivere. Al Meis quattro giorni di dialoghi e proiezioni

Dal 9 al 12 ottobre, torna al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS la rassegna di incontri dedicata al Libro Ebraico giunta alla sua XVI edizione. Il tema scelto è ’Un futuro da scrivere’: romanzieri, storici, giornalisti, pensatori rifletteranno insieme sui cambiamenti degli ultimi anni e sul crollo di tante certezze che sembravano inscalfibili. "Da 16 anni organizziamo questa iniziativa – spiega il direttore del MEIS Amedeo Spagnoletto -. Per questa edizione abbiamo scelto di togliere la parola ‘Festa’ dal titolo della rassegna: in un momento così doloroso, in cui guerre e sofferenze ci destabilizzano e disorientano, pensiamo sia doveroso scegliere con cura le parole nel rispetto di ogni individuo".

Si inizia giovedì 9 ottobre alle 17 con la conversazione ’Il Giardino dell’Eden. Un viaggio tra arte, botanica e religione’ alla quale partecipano la Direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci, il Garden Designer Manfredi Patitucci e il Direttore del MEIS Spagnoletto. A seguire, verrà inaugurata la mostra del MEIS ’Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale ebraico’ curata da Valeria Rainoldi e Sharon Reichel.

Venerdì 10, giornata dedicata ai giovani lettori delle scuole che potranno incontrare Hannah Arnesen, autrice del libro illustrato “Stardust” (Orecchio Acerbo, 2024); lo storico Bruno Maida, firma di “Se mi prendi per mano” (EDT-Giralangolo, 2025); Matteo Corradini e il suo “La spada non mi ha salvata” (Pelledoca Editore, 2025) e lo scrittore Pietro Reggiani, autore di “Mio fratello è a Ferramonti” (Coccole Books, 2024). Alle 16.30, appuntamento con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno scoprire l’offerta didattica del MEIS e visitare in anteprima la nuova mostra ’Viaggio in Italia’.

Sabato alle 21 omaggio alla fantascienza in occasione del centenario di Carlo Rambaldi, effettista premio Oscar: al Cinema Apollo (Piazza del Carbone, 35) verrà proiettato il capolavoro di Steven Spielberg “E.T. l’extra terreste”. Caterina Basso, sceneggiatrice di Feedback, introdurrà la serata.

La rassegna letteraria si conclude domenica 12 con un calendario fitto di eventi. Alle 9.30 è tempo di notizie con il giornalista Federico Di Bisceglie (Il Resto del Carlino) che commenterà con il pubblico la rassegna stampa del giorno (a seguire verrà offerta la colazione). Alle 11 si discute di digitale, social network, realtà aumentata e del loro ruolo per il futuro della Memoria della Shoah con la giornalista Ariela Piattelli, autrice del libro ’Il futuro e la memoria’ (ed. Rai Libri, 2025). Piattelli dialoga con Marina Sabatini.

Rudolf Höss, l’SS a comando del campo di concentramento di Auschwitz, viene raccontato dal punto di vista di sua figlia nel romanzo di Simona Dolce ’Il vero nome di Rosamund Fische’ (Mondadori, 2024), protagonista dell’incontro previsto al MEIS alle 15.30: insieme all’autrice intervengono Michele Andreola (guida al Museo Statale di Auschwitz-Birkenau) e lo storico Andrea Baravelli.

Alle 16.45 due volumi dedicati alla Genesi e al Diluvio universale: “Alleanza e Conversazione – Genesi: Il libro dei fondamenti” di Rav Jonathan Sacks (ed. Giuntina, 2025) e “I diluvi di Dio” (ed. il Mulino, 2025) di Federico Giuntoli. Insieme a Giuntoli, partecipano il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno, Flavio Dalla Vecchia (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico.

La giornata si conclude con il libro “Maqluba. Amore capovolto” (ed. Voland, 2025) di Sari Bashi. Sul palco insieme a Bashi, Wlodek Goldkorn (giornalista e scrittore), Emanuele Ottolenghi (autore), Maria Chiara Rioli (UniMoRe) e Claudio Vercelli (storico). La prenotazione consigliata scrivendo a eventi.meis@orologionetwork.it o chiamando il numero 342 5476621.