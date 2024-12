Un futuro tra le note . Carducci, c’è la firma. Nasce il liceo musicale: "Studenti, iscrivetevi"

Liceo musicale al Carducci dal primo settembre 2025: arriva il sì definitivo dell’Ufficio scolastico regionale.

Porta la data del 27 dicembre scorso il decreto con il quale l’Ufficio scolastico regionale dà l’approvazione ufficiale dal primo settembre 2025 per "l’indirizzo Liceo musicale e coreutico – questa la formula testuale – sezione musicale presso l’istituto Carducci di Ferrara". È il sì definitivo per l’istituzione anche a Ferrara, oltre alle altre province in Emilia-Romagna, di questo indirizzo di studi, dopo l’identica pronuncia favorevole che è arrivata dal consiglio provinciale dello scorso 26 novembre. Delibera consiliare, a sua volta, che ha fatto seguito all’analogo parere espresso pochi giorni prima (19 novembre) dalla Conferenza provinciale di coordinamento, presieduta dalla Provincia e composta da sindaci, dirigenti scolastici, Università e Camera di Commercio.

"Si è così concluso positivamente – è il commento del presidente della Provincia Daniele Garuti che ha così espresso grande soddisfazione – un percorso iniziato tre anni fa con la presentazione del progetto da parte della scuola e proseguito con la convenzione tra lo stesso liceo Carducci e il conservatorio Frescobaldi di Ferrara, oltre al protocollo d’intesa per la costruzione della rete di sostegno al nuovo indirizzo". Protocollo sottoscritto tra Provincia, Comune di Ferrara, Teatro comunale, associazione Ferrara Musica, Lions club Ferrara Diamanti, Rotary Ferrara Est, Cna e Suono e Immagine.

"Una buona notizia – prosegue ancorra Garuti – che arriva in tempo utile perché l’8 gennaio si aprono le iscrizioni alle scuole e per il prossimo anno scolastico ragazze, ragazzi e famiglie, potranno fruire di questa nuova opportunità nell’ambito dell’offerta formativa del nostro territorio". "E ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo per arrivare a questo risultato – conclude il presidente della Provincia – dal mio predecessore Gianni Padovani, a maggioranza e opposizione del consiglio provinciale precedente e di quello in carica, alla dirigente scolastica Lia Bazzanini e all’intero istituto Carducci, alla Regione Emilia Romagna, agli Uffici scolastici provinciale e regionale e, infine, a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante progetto per tutto il territorio provinciale".