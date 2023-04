"Un gesto miserabile e vergognoso Così si perde la voglia di aiutare"

Non solo le botte e i vandalismi: spinte, schiaffi, cazzotti e calci, abbinati a attrezzature mediche buttate in terra. La violenza di pazienti o loro accompagnatori dentro ospedali e strutture sanitarie spesso è verbale. Si tratta di un flusso continuo. Offese pesanti e minacce sono all’ordine del giorno. Ma stavolta, dopo l’aggressione al volontario, per il presidente Anteas Paolo Paramucchi (nella foto) si è superato ogni limite: "Così si perde la voglia di aiutare il prossimo. Il volontario aggredito è una persona, fra l’altro, di grande esperienza che da anni svolge quei compiti. Ha operato anche durante il Covid. È la prima volta che accade qualcosa del genere per la nostra associazione. È chiaro che siamo vicini a Battini e alla sua famiglia". Gli fa eco la direttrice Ausl Monica Calamai: "Tutta la mia vicinanza al presidente dell’associazione e al volontario ferito – sottolinea –. Ringrazio il personale sanitario per il soccorso prestato alla vittima e le forze dell’ordine. Si tratta di un atto vergognoso. La violenza, sempre ingiustificata, diventa ancor più grave e intollerabile se effettuata contro coloro che si prendono cura delle altre persone". Il segretario generale di funzione pubblica Cisl Kevin Ponzuoli chiede ancora una volta "più presidi della polizia nelle strutture sanitarie e anche telecamere come deterrente per controllare il flusso costante di pazienti nelle corsie".