Un giardino ’terapeutico’ per aiutare chi soffre

E’ stato celebrato ieri mattina, presso la casa della salute di Codigoro, il V anniversario del Giardino Terapeutico Oncologico, realizzato al secondo piano a fianco dell’hospice presso l’ex nosocomio codigorese. Uno spazio costruito in diversi anni nei quali i promotori Lions di Codigoro, il Comitato per la Medicina Palliativa e la Terapia del Dolore e il Comune, hanno donato complessivamente 30mila euro, mentre lo stesso importo è stato conseguito con diverse iniziative benefiche alle quali hanno aderito tante persone con il meritorio scopo di creare uno spazio verde nel quale i pazienti, i loro familiari e il personale dell’Ausl a contatto con le piante possano vivere alcuni momenti sereni.

"Un progetto che è l’esempio più alto che volontariato e associazionismo possano esprimere – ha esordito il sindaco Alice Zanardi in conferenza stampa – e grazie allo straordinario team del personale dell’Ado e del personale Ausl non prende in carico solo la malattia, ma i pazienti e anche attraverso questo giardino portano sollievo, verso la sofferenza del fine vita che va onorata e seguita fino all’ultimo".

Il direttore del Distretto Sud-Est dell’Ausl Rita Maricchio, ha espresso enorme gratitudine verso chi si prende in carico i pazienti e i loro familiari: "Lavorare in un hospice è uno dei mestieri più difficili che si possa fare in campo medico e l’umanità spesso fa differenza. Avere un giardino è un valore aggiunto". Loretta Gulmini, responsabile dell’hospice, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del giardino e che nel contempo hanno donato attrezzature mediche utili ai pazienti, mentre la presidente del Comitato Paola Bentivogli ha sottolineato l’utilità di aderire al Comitato per gestire sempre meglio il giardino, "anche solo passando e segnalando se qualche pianta ha bisogno di aiuto".

Il presidente del Lions Diego Matteucci ha dichiarato la disponibilità dell’associazione all’acquisto di strumenti che possano servire all’hospice, mentre Laura Tumiati, per la Governatrice, ha messo in evidenza lo scopo del Lions "aiutare le comunità". Infine Luciano Avantaggiato ha ricordato come con piccole raccolte di fondi si sia potuto aiutare i pazienti dell’hospice attraverso l’acquisto di ecografi, diffusori per cromoterapia e come lavorando assieme si raggiungano grandi risultati.

cla. casta.