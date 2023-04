"Un ginepraio, semplifichiamo"

"Su questi temi non credo ci si debba dividere troviamo linee di condivisione e convergenze. Non esiste destra, centro e sinistra, bisogna allineare il sistema ai principali paesi Ue, faremmo un risultato importante per il nostro Paese. Ci stanno a cuore certezza e semplificazione. Il sistema fiscale è così infarcito di complicazioni e per districarsi in questo ginepraio ci vuole un rabdomante". Lo ha sottolineato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenendo alla presentazione dell’osservatorio della

Cna sulla tassazione delle piccole e medie imprese (‘Comune che vai fisco che trovi’), aggiungendo che "su questi temi bisogna intervenire per fare chiarezza e dare certezza ai contribuenti". E ancora. "Bisogna dare regole certe anche alle società di capitali quotate, devono essere tassate nello stesso modo delle società non quotate – ha proseguito –. Su quello vogliamo intervenire".

"La ricerca evidenzia che, paradossalmente, dove i servizi per le imprese e i cittadini sono peggiori si paga una tassazione più alta. Nel Nord Italia si pagano meno tasse rispetto al Sud, ovvero c’è una pressione fiscale meno elevata", ha concluso il presidente della Cna, Dario Costantini, in merito al rapporto sulla tassazione delle imprese.