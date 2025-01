Un giorno a lezione con la ballerina. Quei passi di danza sono moderni

La scuola di danza Jazz Studio Dance–Polisportiva O. Putinati di Ferrara organizza una masterclass di danza contemporanea con la coreografa e danzatrice Elena Bottaretto. Si terrà oggi, dalle 15 alle 17, presso la sede della scuola in vicolo Boccacanale 3, Ferrara. La masterclass è aperta anche ad allievi esterni alla scuola.

Elena Bottaretto, attualmente insegnante presso la Dance School Dna di Padova, inizia la sua formazione artistica con lo studio della danza classica e modern jazz. Approfondisce la tecnica modern jazz con Thierry Verger, Christopher Huggins, Neil Johnson, Patrick Duncan, Deidre Lovell, Claud Paul Henry, della tecnica Horton con Max Luna III , e contemporanea con Arlette Van Boven (repertorio Jiri Kyliàn), Hans Camille Vancol, Fabrizio Monteverde, Jim May (tecnica Limòn), Enzo Cosimi (teatro danza). Vincitrice di una borsa di studio per Vignale Danza e per il Teatro Nuovo di Torino. Come insegnante perfeziona la tecnica classica con Cristina Bozzolini presso l’Aterballetto di Reggio Emilia e presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Ha seguito un seminario didattico di danza creativa per bambini tenuto da Ulla Wenzel.

La sua attività di insegnante e coreografa inizia nel 1998, lavorando con le scuole: Accademia Padova Danza, Scuola D. Ballet di Mira (Ve), Dance Sky Land di Vigonovo (Ve) e dal 2003 è docente presso la Dance School Dna. Le sue coreografie hanno vinto nei concorsi nazionali ed internazionali: Concorso Mantovadanza, Concorso internazionale DanzAfirenze, Concorso Orso d’Oro Teatro Nuovo di Torino, Concorso Internazionale Salieri Danza Verona, Concorso Shakespeare in dance Verona, Concorso Città in Danza Pordenone, Concorso Veneto Danza, Concorso Danza al Femminile, Dream On Casting Verona, Concorso Trofeo DenStar. Ospite con due coreografie al Galà di fine anno del liceo coreutico Teatro Nuovo di Torino.

Per avere informazioni. Polisportivaputinati@uispfe.it jazzstudance@yahoo.it ð 339/7311100 - 3291921688 Facebook, Instagram, Tik Tok.