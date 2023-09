Un giorno alla scoperta del ghetto ebraico

Anche Cento sarà fra le città protagoniste delle celebrazioni per la ventiquattresima Giornata europea della Cultura ebraica, evento promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane. Sede fino al 1902 di una comunità ebraica – poi confluita in quella ferrarese – la cui ultima esponente scomparve nel 1956, anche Cento saluterà la giornata nel segno de ’La Bellezza’, tema scelto quest’anno dall’Ucei, da declinare lungo tutto il programma di incontri e dibattiti che prenderanno vita nelle numerose sedi.

Sarà una giornata ricca di eventi, con lo scopo di far conoscere ai partecipanti questo capitolo importante della storia della cultura centese. Alle 15.30 è in agenda la visita guidata al Ghetto ebraico di Cento, a cura di Tiziana Galuppi, con ritrovo nel cortile interno, all’ingresso tra via Provenzali e via Borgo del Ghetto. Alle 16.30 l’appuntamento è per la visita guidata al Cimitero ebraico di Cento, in via degli Israeliti. Alle 18 si concludono le celebrazioni al Piccolo Teatro Borselli di via Cremonino, dove è in programma l’incontro con Enrico Melli dal titolo ‘Dal testamento centese di Moisè Vita Melli (1661-1704): la storia secolare di una famiglia ebraica’. Dialogherà con lui Tiziana Galuppi. Al termine è previsto un rinfresco con bevande e dolci della tradizione ebraica.

l. g.