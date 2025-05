Un giorno da carabiniere per la piccola Clarissa

La mattina di martedì scorso rimarrà indelebile nei ricordi della piccola Clarissa, una bimba di 8 anni affetta da una rara malattia, che ha vissuto l’incredibile esperienza di una giornata da carabiniere. Il comando provinciale, non nuovo a questo tipo di iniziative rivolte al mondo dei più giovani, ha dato la possibilità a Clarissa di vivere dall’interno gli uffici della compagnia carabinieri di Cento, dove è arrivata puntualissima accompagnata da mamma e papà, che non si sono lasciati sfuggire un’occasione simile per la loro amata figliola. A riceverla, come ogni carabiniere neo giunto, ha trovato il comandante della compagnia, il maggiore Roberto Petroli, e una rappresentanza di colleghi formata dai comandanti delle stazioni di Cento e Poggio Renatico e da personale dell’aliquota Radiomobile. Dopo la visione di un breve filmato sui compiti svolti dall’Arma, la piccola Clarissa si è immersa nel mondo in uniforme visitando gli ambienti dove ogni giorno, gli uomini della Benemerita della città del Guercino, svolgono la loro incessante opera in favore della comunità. La ‘giornata di servizio’ è proseguita all’esterno nel piazzale della caserma, dove ha potuto osservare da vicino la mitica Alfa Romeo Giulia, da sempre impegnata nel delicato servizio di pronto intervento, passando poi dalla teoria alla pratica, utilizzando prima i dispositivi di comunicazione radio dell’Alfa Giulia, simulando una richiesta di intervento alla centrale operativa per un cucciolo di cane smarrito e, dopo aver indossato un berretto in dotazione al personale femminile, ha chiesto di poter usare la paletta, "Quella vera". A questo punto tutto è pronto per il posto di controllo e, una volta vestito un corpetto catarifrangente, sempre nel piazzale della caserma, ha fermato un’auto al cui carabiniere conducente ha rivolto l’inevitabile richiesta "Patente e libretto". Insomma una giornata indimenticabile per Clarissa, ma non solo per lei: sicuramente a quegli uomini in divisa che hanno avuto il privilegio di conoscerla lascerà un ricordo indelebile.