Un grande aiuto ai futuri genitori Nasce l’iniziativa ’Stare accanto’

CENTO

E’ nato il progetto "Stare Accanto", rivolgendosi a quel pezzo di vita identificato come tempo dell’attesa e della neo genitorialita` con l’intento di dare un supporto al nucleo familiare, presentato dall’assessore alla sanità Mario Pedaci, il direttore di Ostetricia e Ginecologia Fabrizio Corazza, l’anestesista Francesca Caselli, Cinzia Giannini della pediatra di gruppo, Alessandra Parpinello del Centro per le Famiglie, la pedagogista Claire Lajus con la coordinatrice Alessandra Rimondi, l’educatrice servizi scolastici Federica David ed Elisabetta Giacchetta dello sportello informativo. "L’amministrazione ha inteso facilitare condivisione e realizzazione delle varie azioni del progetto spostando già dalla prossima settimana i corsi di avviamento al parto dall’ospedale al Centro delle famiglie – dice Pedaci - dando continuità ai genitori che nel pre e post parto non dovranno mai sentirsi soli. Il progetto prevede infatti la valorizzazione delle responsabilità` educative dei singoli e delle coppie, sostegno e sviluppo delle competenze relazionali e il protagonismo delle famiglie con figli nella comunità urbana in una logica di solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale". Il tutto coordinato con Salute Donna, Punto Nascita, Pediatria di Comunità, Comune e Centro delle Famiglie, associazioni culturali e di volontariato. Le prime proposte sono per famiglie con bambini 012 mesi per incontri con il consulente genitoriale e Ostetrica nell’accompagnamento alla nascita e post-parto, e gli "incontri da Mamma a Mamma" con la Consulente Pedagogica e il Servizio Salute Donna con focus su allattamento, puerperio e cure primarie.

l.g.