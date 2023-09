"Un grande viaggio. Osservate il mondo con occhi nuovi"

"Inizia un nuovo anno scolastico per 10.377 studenti delle scuole superiori di Ferrara, 7.300 delle elementari e medie e 427 delle scuole dell’infanzia statali. Mi rivolgo a ragazze e ragazzi che si apprestano a tornare in aula: l’augurio è che sia un anno felice e proficuo, ricco di soddisfazioni all’interno e all’esterno delle scuole. Nei locali di proprietà comunale abbiamo realizzato, durante l’estate, circa una trentina di interventi, con un investimento di oltre 1,3 milioni di euro. Troverete in molti edifici nuovi impianti, manutenzioni realizzate e in alcuni casi anche palestre e aree gioco all’esterno e luoghi dove fare lezione all’aperto. Il tempo tra i banchi è un tempo che merita spazi adeguati, confortevoli, salutari. Il momento del ritorno a scuola è anche il momento del ritrovarsi e questo supera una certa malinconia per un’estate che sta finendo. Mi piace però ricordarvi che a Ferrara le occasioni per divertirsi e imparare non mancano e non mancheranno. A breve inizieranno due festival (il festival del cinema e Imaginaction, dei videoclip); al Castello e ai Diamanti ci sono mostre bellissime, tra cui quella con le straordinarie foto, realizzate da Guido Harari, di attori, artisti, cantanti di grande fama. Anche cinema e musica sono cultura. Anche il cibo è cultura e dal primo al 5 novembre siete già invitati al Ferrara Food Festival in centro storico. Partecipare e godere di questi momenti è sicuramente un’occasione di arricchimento, di divertimento e di formazione fuori dalle aule. Il mio consiglio è quello di vivere la città e di vivere appieno quest’ anno, e tutti i prossimi anni, anche oltre le mura scolastiche. Perché è proprio oltre queste mura che si può mettere alla prova ciò che si è imparato. E questa è una sfida e un’esperienza magnifica. Siete all’inizio di un grande viaggio, che potrà essere tanto più ricco e avvincente quanto più osserverete il mondo con occhi nuovi e curiosi. Questo sguardo sul mondo parte proprio dalla scuola. Quindi: prima di un’esame, di un’interrogazione, di una verifica, nell’attesa di conoscere i nuovi compagni, guardate sempre al mondo nuovo che dovrete costruire, nell’entusiasmo e nella consapevolezza di essere i principali interpreti del futuro, già oggi. Come ha detto Papa Francesco, ‘dobbiamo cercare un nuovo patto che sia comunicazione, lavorare insieme’. Con questo auspicio, auguro a tutti un buon anno scolastico".

* sindaco di Ferrara