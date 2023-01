"Un grazie a quel bravo operatore ecologico"

Caro Carlino,

approfitto di questo tranquilla domenica dell’anno per mandare la breve lettera che avevo da tempo in animo di scrivere, una volta tanto non per segnalare un disservizio bensì un comportamento sicuramente meritevole di riconoscimento. Abito vicino a Santa Maria in Vado, in una parte della città da tempo interessata dal servizio di raccolta rifiuti porta a porta, un servizio nel suo complesso ben organizzato ed efficace. In questo quadro complessivamente positivo mi capita di frequente di soffermarmi ad osservare il lavoro impegnato e preciso, veloce ed accurato di uno degli operatori ecologici impegnato il giovedì mattina nel servizio di raccolta carta. Non conosco il suo nome e non saprei nemmeno dire se sia dipendente di Hera o di una ditta che per suo conto svolge il servizio, l’operatore è però facilmente riconoscibile per il corpo esile, i capelli lunghi e un’andatura leggermente claudicante e svolge quotidianamente il proprio lavoro in modo encomiabile. Probabilmente tutta la squadra che con lui lavora è ugualmente meritevole ma l’attivismo e la cura che questo operatore mette nel proprio lavoro è particolare e per me e per molti altri residenti nel quartiere è bello avere settimanalmente conferma che qualsiasi lavoro può davvero essere fatto con impegno e dignità e volevo fare giungere a lui e ai suoi responsabili parole di sincero apprezzamento e ringraziamento.

Tullio Monini

* * *

Caro Carlino,

concordo con chi ha scritto che se la Arqua’ fosse stata in una qualsiasi azienda privata sarebbe stata immediatamente licenziata. Poiché questa amministrazione sta lavorando bene, temo che la signora in questione verrà “opportunamente” strumentalizzata da chi teme di perdere il controllo del territorio.

b. b.