Un gruppo di sindaci:: "Si chiedono più servizi e si bocciano i bilanci"

"Notiamo con dispiacere che lo schema, rispetto alle ultime Conferenze territoriali sociosanitarie, non è cambiato, nemmeno con la nuova presidenza. Difficile da capire come molti colleghi del centrodestra, presidente compreso, continuino a chiedere maggiore spesa per servizi sanitari alla popolazione e al contempo votino contro i bilanci, e mostrano passivi proprio perché ci sono maggiori costi. Non si può andare a messa e stare a casa, come dice un vecchio adagio: evidente che il voto contrario viene deciso a prescindere dal contenuto di quello che ci viene presentato e la Ctss viene utilizzata come pura espressione ideologica. Si dimenticano però sempre il grande assente, che è il Governo, mai chiamato in causa: mentre la Regione interviene puntualmente, con risorse proprie per coprire le necessità delle aziende sanitarie locali e salvaguardare i servizi al cittadino, quello che rimane invariato ed è insufficiente nonostante le richieste delle Regioni, anche di centrodestra, è il finanziamento del fondo sanitario da parte del Governo. Martedì, peraltro, ci è stato presentato un bilancio in cui, rispetto a quanto preventivato, il passivo è stato ridotto del 70%. Passivo che sarà ripianato guarda caso a cura della Regione. Nello stesso bilancio abbiamo visto come le prestazioni sanitarie e le visite specialistiche siano aumentate del 4,2% nel 2024, un risultato possibile solo grazie a sforzi organizzativi e anche economici importanti. Ecco perché non ha alcuna coerenza chiedere maggiori servizi o maggiore personale e bocciare i bilanci che quei servizi li prevedono e li incrementano. Votare a favore significa certificare la necessità di finanziare i servizi che la nostra popolazione chiede: senza spesa, non ci sono servizi. Il nostro voto a favore dà conto degli sforzi fatti dall’azienda ma soprattutto difende il cittadino: la spesa sanitaria è una necessità e va finanziata.

I sindaci Dario Bernardi (Portomaggiore), Edoardo Accorsi (Cento), Andrea Baldini (Argenta), Marika Bugnoli (Goro), Elena Rossi (Ostellato), Sabina Alice Zanardi (Codigoro)