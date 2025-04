Un incontro sui disturbi dello spettro autistico

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, si terrà oggi alle 16.30 in Sala “F. Zarri” il secondo appuntamento formativo dal titolo “Caa e disturbi dello spettro autistico. approfondimenti operativi”. L’incontro è rivolto a Insegnanti, educatori e operatori che operano nell’ambito dei bambini e ragazzi nell’età compresa tea gli zero e i 18 anni. I disturbi dello spettro autistico sono un insieme di diverse alterazioni del neurosviluppo legate a un’anomala maturazione cerebrale che inizia già in epoca fetale, molto prima della nascita del bambino.

Il disturbo si presenta in modo molto variabile da caso a caso, ma in generale è caratterizzato dalla compromissione della comunicazione e dell’interazione sociale e dalla presenza di interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi. Oggi si stima che in generale più di un bambino su 100 abbia un disturbo dello spettro autistico. In Italia, 1 bambino su 77 (di età 7-9 anni) presenti questo disturbo, con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

l.g.