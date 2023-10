Un itinerario nei sapori e nella storia

Torna con tante nuove iniziative l’ottava edizione di Autunno ducale, la fiera enogastronomica di Pro Loco che porterà nel centro di Ferrara sabato 21 e domenica 22 ottobre le prelibatezze locali e dei territori limitrofi. "È difficile trovare la Pro Loco in una città- sottolinea Angela Travagli, assessore alle attività produttive-, sono quasi sempre nei paesi più piccoli in cui vi è coesione e tradizione, noi ne abbiamo una molto attiva, che crea eventi e che il Comune appoggia. Nel frattempo stiamo continuando a lavorare alla DeCo, in cui stanno rientrando, insieme a ricciola e Mandorlini del Ponte, altri prodotti". "Ormai è un vero e proprio festival delle eccellenze enogastronomiche Estensi – così Monica Negrini, curatrice dell’evento-. In questo modo Ferrara torna ad essere capitale dei saperi e dei sapori estensi con questa grande fiera". L’edizione 2023 di autunno Ducale ospiterà ben dodici stand di Pro Loco delle province di Ferrara, Rovigo Modena e Reggio Emilia. Piazza Castello, largo Castello, corso Martiri della Libertà e le piazze Savonarola e della Repubblica si riempiranno di espositori che presenteranno i loro prodotti enogastronomici ma anche florovivaismo e artigianato artistico e creativo. Dalle 9,30 alle 20 in piazza Castello e largo castello si potranno i diversi piatti tipici preparati dagli stand delle Pro Loco, tra cui la polenta, il neccio di farina di castagne, i formaggi, i marroni della Garfagnana, i Cappellacci e i Cappelletti, l’erbazzone, il gnocco fritto e le chizze di Reggio Emilia, le crescentine, i bagatti e i borlenghi modenesi, insieme ai bigoli all’anatra dalla provincia di Rovigo. A cura di Pro Loco saranno anche una serie di visite guidate gratuite: sabato 21 ottobre alle 10,30 itinerario nel Medioevo Ferrarese e alle 16 una passeggiata alla scoperta dei luoghi e delle personalità della riforma protestante a Ferrara. Domenica, invece, alle 10,30 si parlerà di Napoleone a Ferrara, con un percorso in bicicletta, mentre alle 16 si potrà visitare la mostra ‘Arrigo Minerbi e il ‘900’ al Castello Estense. Un particolare itinerario con degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Ducato estense sarà sabato 21 ottobre alle 18,30 insieme a Monica Negrini e Alessandro Gulinati. Non mancheranno poi gli spettacoli e il divertimento, con la rievocazione storica e gli spettacoli di bandiere e giochi d’arme dei musici e figuranti della Contrada di San Paolo, il coro delle Mondine di Porporana, lo spettacolo dei burattini e, in entrambe le giornate, laboratori dell’arte di tirare la sfoglia a mano.