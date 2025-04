Un jazz poetico e pirotecnico. Emozioni con Winstone e Venier

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) arrivano Norma Winstone & Glauco Venier. La cantante e autrice Norma Winstone – grande Dama del jazz britannico con un’invidiabile carriera che l’ha vista al fianco di artisti come Kenny Weeler, John Taylor – e Glauco Venier, pianista e compositore friulano, portano in scena il loro collaudato duo, dal personale e riconoscibile linguaggio musicale.

I due musicisti hanno iniziato a collaborare nel 1999 e si sono esibiti in importanti teatri come il Musikverein di Vienna, il Barbican di Londra, l’Olympia di Parigi, la Fenice di Venezia, L’Auditori di Barcellona e anche all’Opera di Lipsia. Winstone canta in modo semplice e tradizionale, valorizzando la propria esperienza e le sue doti interpretative mantenendo sempre un approccio comunicativo fatto di voce sussurrante e talvolta persino sospirante, che avvolge e ammalia; il pianista l’affianca prendendosi la scena senza però mai disturbarla, grazie a un grande controllo della dinamica, ma anche a un fraseggio ricco di variazioni e abbellimenti. Musica che fiorisce delicatamente per diventare poetico fuoco d’artificio.