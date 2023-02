Un laboratorio sul sapere popolare

Oggi alle 18.30 nella sede del Consorzio Factory Grisù (via Poledrelli 21) si terrà l’incontro di presentazione del laboratorio teatrale per adulti del progetto ‘Fahrenheit dil fol’. È un’iniziativa di comunità nata per salvaguardare il patrimonio popolare orale e la memoria storica del territorio ferrarese ed è aperto a tutti i cittadini maggiorenni. L’associazione Officina Teatrale A_ctuar Aps, promotrice e organizzatrice del progetto, invita tutti coloro che vogliano fare un’esperienza teatrale diversa dal solito, gli amanti del mondo popolare e del suo repertorio di storie, canti, saperi e leggende a prendere parte a questo percorso di laboratorio.