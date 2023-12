Un libro e una mostra per celebrare Silvan

È stato l’allievo prediletto di Filippo de Pisis, è giudicato il pittore dei ‘tre mondi’ - Ferrara, Venezia e Parigi - ha studiato al Dosso Dossi e si è perfezionato nella città lagunare, prima di incontrare lo ‘spirito del mondo’ nella capitale francese. È tra gli autori più presenti e apprezzati nelle collezioni private ferraresi. Silvan Gastone Ghigi moriva (a Ferrara) 50 anni fa e Ferrara, insieme a Venezia (sua città natale), in questo 2023 lo celebrano con un libro, una nuova mostra (ricca di inediti) e un catalogo.

Con il patrocinio del Comune DI Ferrara, la collaborazione del Comune di Venezia, il contributo dell’architetto Marcello Bosi e con la firma dello storico dell’arte Lucio Scardino, è stata realizzata una pubblicazione. Le ultime copie saranno reperibili alla galleria in occasione della mostra ’Silvan - Gastone Ghigi, cinquant‘anni dopo’ che inaugura sabato alle 18 alla Galleria del Carbone. Il libro - con prefazione di Vittorio Sgarbi - è dedicato ai 15 quadri donati dalla madre del compianto pittore, Maria, e dal fratello Antonio, alle gallerie civiche d’arte moderna. In un ideale ponte tra le due città - emiliana e veneta - i dipinti sono per lo più a soggetto veneziano. "Silvan ha segnato col suo tratto fulmineo un’epoca e rappresenta un modo sicuramente caro a chi in quegli anni ha vissuto la sua giovinezza a Ferrara", spiegano Sgarbi, con il sindaco Fabbri e l’assessore alla cultura Marco Gulinelli. "Sempre continueremo a metterci sulle tracce dell’eredità lasciata ai posteri dagli autori, cosiddetti, ‘locali’, consapevoli che in questo aggettivo si celi l’identità, e quindi la forza, di un territorio", concludono. La pubblicazione si inserisce infatti in un vasto percorso di riscoperta degli autori locali che ha già prodotto, con il contributo del Comune e della Fondazione Ferrara Arte, libri dedicati ai ferraresi Manfredo Manfredini, Antonio Maria Nardi e a Nicholas Quiring, artista americano che, con la sua matita, ha descritto e narrato Ferrara. A quest’ultima ha partecipato anche il Rotary Ferrara Est. Parlando di autori del territorio, il collegamento è inoltre simbolico con le retrospettive che al Castello negli ultimi anni sono state dedicate a Previati, Crema, Minerbi e Adelchi Mantovani (che fu allievo di Silvan). "Virtuosisticamente dotato - spiega Scardino - Silvan seguiva spesso solo il proprio istinto, preoccupato quasi unicamente d’esprimere uno ‘smisurato’, sensualissimo amore per il colore, come de Pisis o come Galileo Cattabriga, completando così idealmente la ‘trilogia’ dei grandi coloristi ferraresi-veneto-parigini del Novecento estense". Parallelamente alla pubblicazione, la Galleria del Carbone proporrà - dal 16 dicembre e fino al 7 gennaio - una rassegna dedicata a Silvan con quadri mai esposti al pubblico e alcuni inediti. Tra questi anche alcuni bozzetti recentemente acquisiti e una corrispondenza inedita messa a disposizione da Galeazzo Giuliani.