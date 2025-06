Un libro sul ritorno del lupo

Nell’ambito della rassegna letteraria "MontagnArgenta - Voci dall’Appennino", una collaborazione tra la sezione Cai di Argenta e la biblioteca comunale Bertoldi, con il supporto della libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme, venerdì alle 20.45 si terrà il secondo appuntamento del ciclo, nello scenografico chiostro del Convento dei Cappuccini, ad Argenta. Sarà presentato "Io non ho paura del lupo", di Tommaso D’Errico (People Editore). Il ritorno del lupo in Italia e in Europa, con la recente espansione della specie giunta a ridosso delle grandi città, riguarda ormai tutti noi ed è il simbolo di un tema più vasto: quello della convivenza tra esseri umani e animali selvatici. Mentre la crisi ambientale rivela le nostre fragilità, la presenza del lupo ci spinge a riflettere sulla necessità di riadattare prospettive e comportamenti.