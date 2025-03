"Un locale innovativo e per tutti. Così rivive la storia del ’Setaccio’"

Dal 1976, una storia gloriosa. Un’impronta indelebile nella memoria collettiva di chi ha vissuto i Lidi negli anni d’oro. Un locale che, da giovedì, agli Estensi, tornerà a vivere. Stiamo parlando del ristorante il Setaccio che ora rivivrà, con un tocco d’innovazione ma con le forchette ben piantate nella tradizione, grazie al figlio del primo titolare – il pioniere, Amilcare Tassinari – Roberto. E, in particolare grazie all’apporto dello chef, Carlo Valeri con il quale il Carlino ha scambiato due chiacchiere in vista dell’inaugurazione.

Chef Valeri, quale sarà la filosofia con la quale lei e Roberto Tassinari rilancerete il Setaccio?

"La visione sarà quella di un locale aperto a tutti, innovativo nella formula ma senza troppi voli pindarici. Una ricetta, per stare in tema, che sarà coniugare tradizione e innovazione: il tutto però orientato alla concretezza".

Tradotto ai fornelli, come si declinerà questa ricetta?

"La mia idea è quella di una cucina fondamentalmente mediterranea che avrà come cuore pulsante il pesce. In tempi di aggiunte ed eccessi, la mia filosofia è invece opposta: una cucina semplice, di sottrazione che darà modo ai nostri clienti di poter apprezzare la genuinità e il valore della materia prima".

Campano di nascita, marchigiano d’origine. Come si sono intrecciate la sua e la strada che l’ha condotta al Setaccio?

"Dovevo aprire un locale sul Conero. Poi, un giorno, mi è capitato di incrociare Roberto (Tassinari) con il quale si è instaurato immediatamente un feeling molto positivo. Così, abbiamo deciso di far rivivere un locale dal forte impatto simbolico. Infatti, entro in punta di piedi con la consapevolezza di una grossa responsabilità. Per come l’abbiamo pensato, infatti, si tratta di un progetto che ha per lo meno un orizzonte di medio termine. Poi, saranno i clienti a premiarci o meno. Certamente, però, al Setaccio si apprezzeranno naturalezza e tradizione".

Chi è, prima dell’approdo ai lidi, lo chef Valeri?

"Uno che ha girato tantissimo (sorride) e che ha fatto molte esperienze con gli chef più blasonati in Italia e non solo".

Qualche esempio?

"L’esordio fu al fianco del grande Igles Corelli, con il quale ho fatto anche un master di perfezionamento. Poi ho lavorato assieme a Vissani a Bruno Barbieri e a Marchesi. Nel 2001, ho vinto il Gualtiero Marchesi Awards nella categoria degli under 33. In seguito, ho vinto la Stella Michelin in Locanda Solarola. Insomma, l’esperienza ai fornelli è tanta. Così come la voglia di accogliere nuovamente i clienti al Setaccio".

Se dovesse scommettere su antipasti, primi e secondi cosa sceglierebbe?

"Diciamo che ce la caveremo un po’ ovunque (sorride ancora). Certamente saranno curati tutti i piatti, dagli antipasti alle pietanze".

Federico Di Bisceglie