Un luogo per onorare la memoria

Rossi*

Il 29 dicembre 1943, un centinaio di fortezze volanti Boeing B17, decollati da Foggia e appartenenti al 301° Bomb Group della 15° Air Force americana raggiungeva il cielo di Ferrara. Fino a quel gelido mattino invernale, Ferrara era stata praticamente risparmiata dalle incursioni, e probabilmente molti cittadini si illudevano che le lunghe scie di condensa visibili nel cielo cittadino segnalassero unicamente il passaggio dei velivoli verso altri obiettivi; così non fu. Il target secondo i documenti americani era il Marshalling Yard ossia lo scalo ferroviario e la stazione; in realtà la formazione, per motivi non noti, perse la sua compattezza e diverse decine di bombardieri si trovarono fuori rotta, ma sganciarono lo stesso il loro carico distruttivo, facendo scempio del centro storico e uccidendo trecentodiciassette uomini, donne, bambini e anziani. Dopo quella data ci furono molte altre devastanti incursioni aeree. Nella nostra città i bombardamenti furono la causa bellica che provocò più vittime civili nel corso della seconda guerra mondiale; in numero assoluto, dopo Bologna, Ferrara è la città con più caduti a causa della guerra aerea, ma se il rapporto viene calcolato in base alla popolazione residente, siamo stati il capoluogo emiliano-romagnolo di gran lunga più martoriato dalle incursioni. In diverse città della regione esistono da decenni ‘luoghi della memoria’ per ricordare la tragedia delle bombe; purtroppo a Ferrara esistono tracce sparse e quasi nascoste. Da tanti anni esiste una lapide posta sul baluardo di san Paolo, a lungo trascurata, che diventerà il memoriale per quelle vittime innocenti. Grazie ad Maggi, assessore ai lavori pubblici, si è infatti provveduto alla bonifica e al recupero di questo luogo, con una sistemazione definitiva e decorosa; accanto al cipresso si trova una piccola esedra in mattoni, ora restaurata, due gradinate e la lapide al centro. L’ottantesimo anniversario sarà quindi l’occasione per poter degnamente ricordare i nostri concittadini che non videro la sera di quel tragico 29 dicembre 1943. E fare memoria di quale privilegio sia vivere in pace, in tempi così calamitosi.

*storico