Un luogo simbolo da scoprire

Oltre 40 concerti, jam sessions, esposizioni e visite guidate. Dal 20 gennaio torna Ferrara in jazz al Torrione San Giovanni, sede dell’associazione Jazz Club Ferrara. La rassegna si concluderà il 30 aprile celebrando la giornata internazionale del jazz. Tre serate alla settimana, dal venerdì alla domenica.Coinvolti oltre 100 artisti. La stagione parte, venerdì 20 gennaio, con il Brazilian Trio. Il 21 gennaio il quartetto guidato da Kurt Rosenwinkel e Jean-Paul Brodbeck presenta The Chopin Project; il trio formato da Larry Goldings, Peter Bernstein e Bill Stewart (sabato 182); il quartetto del sassofonista Big Chief Donald Harrison (25 aprile). A febbraio, sabato 25 il quartetto guidato dal sassofonista Jure Pukl e dal pianista Alessandro Lanzoni, con Joe Sanders al contrabbasso e Kendric Scott alla batteria. Ad aprile (sabato 15) Tierney Sutton presenta le Paris Sessions, preceduta – sabato 4 marzo – dalla pianista e cantante Champian Fulton in trio. Di taglio contemporaneo le sonorità di Sweeter Than The Day del pianista e compositore Wayne Horvitz in quartetto venerdì 10 marzo, o quelle del chitarrista Jonathan Kreisberg, in quartetto il giorno seguente. Sabato 18 marzo è la volta del trombettista Ralph Alessi, con Florian Weber (piano) e Marc Ferber (batteria). Altri due giganti...