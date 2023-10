Un macellaio specializzato per Aspiag Service

Aspiag Service Srl è un’azienda concessionaria del marchio della grande distribuzione Despar nel Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, ricerca macellaio per ambosessi. Le mansioni che andrà svolgere sono quelle di allestimento e gestione del reparto macelleria in tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro); controllo delle merci in arrivo; confezionamento, pesatura e prezzatura delle confezioni dei prodotti di macelleria; taglio dei differenti tipi di carne. È previsto un contratto di lavoro con inquadramento commisurato all’esperienza, che potrà essere inizialmente a tempo determinato ed eventualmente trasformato con un indeterminato. Infine, è possibile un’assunzione diretta con prospettive future. L’azienda offre strumenti per lavorare nella massima sicurezza, corsi di formazione che comprendono giornate di formazione teorica e pratica.