’Un magico Natale’, il paese si veste a festa con tanti eventi

Prende il via oggi, il ricco calendario di eventi ‘Un magico Natale a Copparo’, che accompagnerà il territorio copparese per le festività. Il giorno dell’Immacolata sarà caratterizzato dall’accensione dell’albero e delle strutture natalizie luminose in piazza del Popolo, dove è già in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio (nei festivi dalle 10 alle 22.30 e nei feriali dalle 15 alle 19.30). La cerimonia di accensione è fissata per le 16.45, ma gli appuntamenti inizieranno fin dal mattino, che si aprirà con il mercato settimanale e con la presenza in piazza, dalle 9, di Ail, con i suoi prodotti solidali e ‘Una stella per la ricerca’, e di Croce Rossa Copparo, con ‘I Mandurlin dal Pont’. Alle 14 sarà la volta dei mercatini creativi ‘Creativando’ e alle 15 di ‘Aspettando Natale... a casa di Babbo’, l’animazione per bambini a cura di ComArt. Alle 15.30 in via Roma inaugurerà il ‘Natale in Piazzetta’, a cura dei commercianti della via, con la giostrina per bimbi e i negozi aperti. A due passi, presso l’Oratorio Don Orione, è presente il Mercatino per la Vita del Centro Aiuto alla Vita (aperto dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18.30, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, domenica e festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30). Numerose le sorprese in programma per le festività, tra spettacoli, intrattenimento e concerti al Teatro ‘De Micheli’, laboratori dedicati ai bambini, mercatini della solidarietà, tradizionali appuntamenti sia sul capoluogo che nelle frazioni e molto altro ancora, previsti nelle prossime settimane per accompagnare verso il Natale e proseguire poi per il Capodanno e la festa dell’Epifania.

Valerio Franzoni