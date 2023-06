’Un mare di musica’ con i talenti delle scuole

Una ‘pacifica invasione’ di allievi di scuole di musica animerà il week-end a Comacchio e Lidi. Torna, infatti, l’appuntamento con ‘Un Mare di Musica’ che quest’anno vedrà protagonisti circa 1.500 tra ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole di musica italiane, pronti ad esibirsi in concerti e a condividere la loro passione con il pubblico. L’evento è organizzato da Assonanza (Associazione Scuole di Musica Emilia-Romagna), AIdSM, Civica Scuola di Musica di Comacchio, con il patrocinio del Comune di Comacchio, e Regione. Ad illustrare l’evento, ieri, sono intervenuti il direttore della Civica Scuola di Musica Giorgio Borgatti, il presidente di Assonanza Roberto Pignatti, il presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali e la vice sindaco Maura Tomasi che ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale, la felicità di ospitare l’evento, "perché la musica è un elemento fondamentale della nostra vita. Inoltre, ‘Un Mare di Musica’ sarà ulteriore occasione per promuovere il nostro territorio". Dello stesso avviso Gianfranco Vitali, che ha rimarcato l’importanza del festival sotto l’aspetto sociale, ma anche per l’indotto del territorio. A seguire, Giorgio Borgatti ha rivelato il programma che prenderà il via domani alle 16 con i concerti nel centro storico (nella piazzetta della Torre dell’orologio e all’ombra del pronao del Museo Delta Antico. Poi, alle 21.30 all’Arena di Palazzo Bellini il grande evento che vedrà protagonisti la Junior Jazz Band Orchestra del Circolo Musicale ‘Bononcini’ di Vignola, gli allievi delle scuole di musica che si esibiranno assieme a grandi ospiti come Gegè Telesforo, Francesca Tandoi, Fabio Zeppetella e Flavio Boltro. I concerti proseguiranno sabato a Lido degli Estensi (dalle 20) e a Comacchio (dalle 18), e domenica con l’apertura affidata al concerto all’alba (alle 6) a Lido degli Scacchi presso la spiaggia del Camping Florenz. La kermesse avrà anche una finalità benefica, come spiegato da Roberto Pignatti: sarà portata avanti la raccolta di fondi avviata a sostegno delle scuole di musica romagnole colpite dall’alluvione.

v.f.