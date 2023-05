’Un mare in fiore’, mostra mercato su viale Carducci

A Lido Estensi torna l’appuntamento con ‘Un mare in fiore’, la mostra mercato di piante e fiori da giardino. L’evento prenderà il via oggi dalle 9.30, con l’esposizione e il mercato floreale e, alle 12, l’apertura inaugurale in piazzetta Nuova su viale Carducci. Domani alle 16, si terrà un laboratorio per bimbi in zona Porta Ravenna e alle 17 un incontro con lo scrittore Marcello Simoni al ristorante ‘La Caletta’. In serata, lo spettacolo itinerante ‘Alice in Wonderland’.

Domenica alle 16 vi sarà la premiazione del miglior vivaista al gazebo Punto Tim.