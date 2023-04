‘Un marì ad scorta’ al Rivana Commedia in dialetto per Ama

Si intitola ‘Un marì ad scorta’ ed è la commedia dialettale che andrà in scena oggi, alle 20.30, al teatro del centro di promozione sociale Rivana Garden in via Gaetano Pesci, 181 a Ferrara. Sarà una serata tutta da vivere all’insegna del divertimento e soprattutto della solidarietà. Lo spettacolo realizzato dalla Compagnia Teatro Minore è promosso dall’Associazione Malattia Alzheimer di Ferrara, con il patrocinio del Comune. L’iniziativa è stata organizzata con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al proseguimento delle attività che l’associazione rivolge ai malati di Alzheimer e ai loro familiari. "Anche occasioni di svago e spensieratezza – dichiara l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti – possono diventare, come in questo caso, momenti di sensibilizzazione della cittadinanza e di sostegno alle persone più fragili. Ama è un realtà che l’Amministrazione guarda con grande stima, proprio perché l’Alzheimer è una patologia fortemente condizionante e il supporto che questa realtà offre a chi ne soffre e ai loro familiari è un valore aggiunto per il nostro territorio. L’invito rivolto ai cittadini è di partecipare, per trascorrere una serata diversa e per dare nuovamente prova di quanto Ferrara sa essere una città solidale e attenta alle questioni sociali". Come ribadisce la presidente di Ama Paola Rossi, la rappresentazione rientra "nelle iniziative di sensibilizzazione sulla tematica delle demenze e la problematica dell’assistenza dei malati da parte dei loro famigliari e delle istituzioni". La commedia è stata scritta da Alberto Belli. Nel cast, sotto la regia di Guido Sproccati, Valeria Vitali, Guido Sproccati, Paolo Vanzini, Doriana Melloni, Angelica Sproccati, Antonella Serafini. Biglietto 10 euro.