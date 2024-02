Un meccanico esperto per potenziare Txt

TXT Spa, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale, cerca operaio specializzato nel settore elettromeccanico macchine automatiche per la nuova sede di Ferrara. Ricerca rinvolta a candidati ambosessi. La persona ricercata dovrà saper gestire in autonomia gli interventi di manutenzione ordinaria in ambito meccanico ed elettronico. Nello specifico sono richieste le necessarie conoscenze, competenze ed esperienze di tipo meccanico (rulli, alberi, cuscinetti, nastri di trasporto, cinghie, motori, riduttori) ed elettronico (conoscenza schemi elettrici, cablaggio motori, fotocellule). Inoltre, sono richieste manualità e precisione, esperienza anche minima nel settore automazione, disponibilità a lavorare su tre turni da luglio a settembre + reperibilità. Nel restante periodo, il lavoro si svolgerà su turno giornaliero, dal lunedì al venerdì, utilizzo base pc ed Excel. Non saranno richieste trasferte.