Un medico a bordo pista

La vita ‘in pista’ del dottor Costa in un docufilm dal titolo ‘Voglio correre, un’avventura nell’impossibile’ (regia di Claudio Marcello Costa), in programma in Sala Estense per domani alle 15.30. All’incontro di presentazione sono intervenuti l’assessore allo sport Andrea Maggi, il regista e protagonista Claudio Marcello Costa, il pilota ferrarese Vinicio Salmi, il presidente del Motoclub Estense Ferrara Bertino Mazzanti e il presidente Club Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti. Alla proiezione saranno presenti anche Carlo Costa, Loris Capirossi (compatibilmente con gli impegni sportivi), Virginio Ferrari, Luca Cadalora e Vinicio Salmi. "Ferrara è la città ideale – ha ricordato Maggi – con i suoi legami all’ingegno creativo della cultura motoristica per dare voce ai protagonisti che hanno fatto grande la storia del motociclismo nazionale; ed è quindi naturale che sia Ferrara ad ospitare la proiezione di questo emblematico docufilm. Come è emblematica la figura carismatica e filosofica di Costa. Un uomo che ha saputo incarnare un’epoca irripetibile".

Il docufilm ‘Voglio Correre, un’avventura nell’impossibile’ investiga l’eccitante mondo del motociclismo italiano. Circa due ore della storia medica sportiva, il soccorso ai piloti del circuito della Motogp vissuta dalla clinica mobile, un sogno concepito nel 1972, alla prima edizione della 200 Miglia di Imola, organizzata dal padre Checco, dove il giovane Costa era a bordo pista come rianimatore. Da allora iniziò a seguire le gare del motomondiale, sino a inaugurare, nel 1977 al Gran Premio d’Austria, la Clinica mobile che ha accompagnato i piloti salvandoli nei casi più gravi sino al 2022. "Volevo fare qualcosa di continuativo e stabile – ha spiegato Costa – per i piloti e per vincere la Nera Signora dopo che il 23 aprile del 1972 ho effettuato il primo intervento come medico rianimatore in pista a Imola; la Clinica è nata così e il primo Maggio del 1977 in Austria abbiamo salvato Uncini e Ferandez che mi definì ‘la sua seconda mamma’ avendogli dato quel giorno una seconda vita". Nel suo intervento Costa ha ricordato la nascita delle cinque cliniche mobili, impiegate non solo sulle piste di motociclismo.