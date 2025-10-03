Un mese con la Sagra della zucca

Con l’arrivo dell’autunno, Ferrara si tinge dei colori caldi della stagione e si prepara ad accogliere uno degli eventi gastronomici più attesi dagli amanti della buona cucina: la “Festa della Zucca”. Per tutto il mese di ottobre, ogni venerdì e sabato sera, e la domenica a pranzo, la location di via del Melo 105, a due passi dal centro, si trasformerà in un angolo di paradiso per chi ama la cucina di stagione. Protagonista assoluta, naturalmente, sarà la zucca, ortaggio versatile e amato, che da secoli fa parte della tradizione culinaria ferrarese e italiana. La rassegna gastronomica non è solo una celebrazione dell’autunno, ma anche un omaggio alla tradizione rinascimentale ferrarese, che la Contrada di Borgo San Giovanni porta avanti con orgoglio. Nel cuore della Ferrara estense, la cultura del buon cibo era un tratto distintivo della corte, e tra i suoi protagonisti spicca Cristoforo di Messisbugo. Lo chef e la sua brigata hanno ideato un menù variegato, che celebra la zucca in tutte le sue sfumature. Si parte con i grandi classici della cucina ferrarese: cappellacci di zucca, sformatini, lasagne, risotti cremosi. Accanto alle ricette più conosciute, trovano spazio anche proposte originali. Domani e sabato dalle 19.30, domenica a pranzo dalle 12. Prenotazioni: Silvia, 345-1749215.