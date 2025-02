Un mezzo più moderno in dotazione all’ufficio comunale

"Un altro passo avanti per Vigarano, per un Comune che continua a investire in attrezzature e infrastrutture sempre più all’avanguardia, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti e sostenibili per tutti" con queste parole il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini, annuncia e presenta il nuovo automezzo per l’Ufficio Tecnico. Il comune di Vigarano Mainarda infatti, puntando ad un ulteriore passo avanti verso un’amministrazione più moderna, efficiente e attenta all’ambiente, ha acquistato un mezzo moderno. E’ stato possibile grazie ai fondi di Hera Ferrara Spa, che derivano dagli oneri di compensazione ambientale Atersir, Si tratta di nuovo automezzo di classe ambientale Euro 6, che va a sostituire un autocarro in dotazione al settore tecnico comunale dal 1999.