"Un milione al campo da calcio? Ci sono ben altre priorità per il territorio portuense"

"Campo di calcio in sintetico da un milione? Sono ben altre le priorità". Lo afferma il leader portuense di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato, dopo l’annuncio del sindaco Dario Bernardi dell’ottenimento di un finanziamento di milione di euro agganciato al Pnrr per l’impianto sportivo da affidare in gestione al settore giovanile della Portuense, nel centro sportivo di via Parolia. "Nessuno mette in dubbio l’importanza della realizzazione di un campo in sintetico o la promozione sportiva rivolta alle giovani generazioni, ma le priorità del nostro territorio sono ben altre che quella di spendere una cifra così elevata per l’impiantistica sportiva, seppur finanziato con contributi europei. Il nostro territorio avrebbe più urgenti necessità per le quali concorrere e ottenere contributi dal Pnrr". Ed entra nel dettaglio: "Pensiamo ad esempio al progetto di una ciclabile per la frazione di Maiero – enumera il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, la lista civica che raggruppa i partiti del centrodestra e la civica di Aurelio Pariali – della quale si parla da anni, per poi metterla in un cassetto a elezioni finite; la realizzazione di una passerella di attraversamento del canale Diversivo, che collegherebbe la ciclabile di via Ferrara con quella di via Bottazzi, eliminando il pericoloso attraversamento, per bici e pedoni, di ponte Volpi e della rotatoria di circonvallazione". E ancora: "Una ciclabile sulla trafficata via Motta Vegrazzi che, attraverso un percorso di strade secondarie, consentirebbe di collegarsi con la frazione di Runco, realizzando così un circuito di ciclabili per incentivare la viabilità debole. Inoltre la realizzazione di un parco urbano nella zona sportiva di via Parolia, oppure la ristrutturazione delle decine di appartamenti popolari sfitti".

Franco Vanini