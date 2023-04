Un milione di euro per le Vallette "Ristrutturazione e più accoglienza"

All’inizio di settembre sono state aperte al pubblico per la stagione estiva le Vallette di Ostellato, mentre il 27 marzo sono iniziati i lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico dell’intera area accoglienza. "Grazie alla capacità di progettare a tempo di record e alla credibilità, ricordo che il comune di Ostellato si è aggiudicato attraverso il Pnrr un milione di euro – afferma il sindaco Elena Rossi –. Assieme ai 500 mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale, sarà l’investimento più rilevante degli ultimi anni nell’area più turistica della comunità. La realizzazione dell’opera entrerà nel vivo a settembre, per poi concludersi a inizio 2024. Saranno garantiti un servizio minimo di bar e la possibilità di organizzare i centri estivi, mentre la piscina aprirà a maggio".

Da notare che quest’anno a causa dei lavori il ristorante non sarà attivo, ma sul territorio non mancano certo le alternative. Non solo pesci alle Vallette. Ieri un gruppo di appassionati di birdwatching inglesi e americani hanno visto di tutto in Oasi, accompagnati dall’ornitologo e guida ambientale Menotti Passarella. Le Vallette fanno parte del Parco Regionale del Delta del Po, un’oasi naturalistica lunga circa dieci chilometri dove terra e acqua convivono in perfetta armonia facendone il luogo ideale per passeggiate, escursioni, birdwatching, pesca sportiva e fotografia naturalistica. Rappresentano un ambiente naturale unico, sono infatti il residuo delle antiche Valli del Mezzano, oggi luogo di sosta, svernamento e nidificazione per numerose specie di uccelli, in particolare acquatici. Sono inserite a pieno titolo tra le ZPS (Zone Protezione Speciale), facenti parte di Rete Natura 2000 per la protezione degli ambienti naturali e della fauna selvatica e sottoposte alla Convenzione Internazionale di Ramsar, che prevede la protezione e la conservazione delle zone umide. Per la pescosità delle acque le Vallette e la rete di canali sono diventate un posto mitico per la pesca della carpa e del carassio in gara. Un posto che negli ultimi anni è diventato uno dei più apprezzati campi gara italiani, con migliaia di presenze da tutta Italia e anche dall’estero. I garisti di solito pescano all’inglese con galleggianti. Il carp fishing dà degli ottimi risultati, come la pesca del siluro. Infatti da parecchi anni Ostellato si presenta come un buon posto dove poter pescare il siluro, con piccoli carassi.

Franco Vanini