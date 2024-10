Un milione per il centro dedicato ai ragazzi

CODIGORO

Con un investimento di oltre un milione di euro l’immobile che ospita il centro sociale "V. Ronconi" in via Rosario a Codigoro sarà oggetto di un importante efficientamento energetico. I fondi sono stati ottenuti per oltre la metà dell’importo, grazie ad bando regionale al quale il Comune codigorese ha partecipato proprio per contrastare l’imponente dispersione termica dell’edificio che ha oltre 70 anni di vita. Partecipando al bando regionale ha ottenuto un contributo di 650mila euro ai quali ne ha dovuti aggiungere, per completare il progetto, altri 450mila che prevede il rifacimento delle caldaie, con una caldaia con impianto termico a metano ed uno succedaneo con l’uso delle pompe di calore. Inoltre è prevista anche la sostituzione di tutti gli infissi dell’immobile che anticamente era un vecchio asilo, restaurato nella metà degli anni ’70. Un centro sociale rivitalizzato dal presidente Sauro Corona aggregando numerosi giovani che sono entrati a far parte dei soci assieme a molti meno giovani. Fra i ragazzi anche Robert Pricopi, il ventenne di Codigoro, vittima di un tragico infortunio sul lavoro a Jolanda di Savoia, al quale è stata dedicata la nuova sala di incisione rinominata "Sala Robert Cosmin Pricopi" che racconta il dialogo intergenerazionale, attraverso un magnifico murales realizzato, in collaborazione col comune, nell’ambito della decima edizione del Festival DeltArte e che sarà ultimata a spese dei genitori per ricordare il proprio ragazzo. "Un luogo che ha rappresentato molto per Robert - dichiara il sindaco Alice Zanardi -, perchè qui era arrivato con un sogno da realizzare, accarezzando nel suo cuore una speranza di riscatto, per creare una sala di musica. Robert amava profondamente la musica e riusciva a trasformare le parole in musica, scrivendo canzoni, che erano diventate anche dei videoclip". Il Centro sociale ospita sale riunioni luoghi dove le persone si possono ritrovare per giocare a carte, per momenti conviviali e per stare insieme, oltre a due sale e una sala biliardo. Un intervento che sarà realizzato, molto probabilmente, a compartimenti, per non dover, se non per periodi brevi, chiudere il complesso.

c. c.