Un milione per sistemare il ponte: "Opera strategica per il territorio"

Un’opera strategica che collegherà tre province, la nostra con quelle di Bologna a Modena. Una svolta per il traffico grazie ai lavori della Provincia al ponte lungo la Strada provinciale 9 a Casumaro, comune di Bondeno.

Si tratta di un cantiere da un milione di euro, cifra che è stata finanziata dal ministero delle Infrastrutture, per restaurare e consolidare la struttura in calcestruzzo a tre campate. Il ponte è lungo 42 metri ed attraversa il canale Emissario delle acque basse del Consorzio di bonifica di Burana, il principale collegamento fra i due comuni di Bondeno e Cento. L’intervento consiste nella ricostruzione di porzioni di calcestruzzo che, oltre al rinforzo delle armature. Un’operazione complessiva di messa in sicurezza, dunque, dopo che dai controlli periodici eseguiti dai tecnici della Provincia estense, sono stati riscontrati segni di ammaloramento. La durata del cantiere è di sei mesi e non comporta l’interruzione del traffico, ad eccezione di alcune limitate fasi di lavorazione che richiederanno, per motivi di sicurezza, un temporaneo senso unico alternato che, comunque sarà preventivamente segnalato. "E’ un’opera fondamentale per il nostro territorio – interviene il sindaco Simone Saletti –, che va ad intervenire sulla sicurezza nella viabilità principale tra Bondeno e Casumaro, un altro tassello lungo il percorso che prevede anche il rifacimento del ponte sul canale di Burana. In quest’ultimo caso l’intervento sarà ben più consistente, la struttura dovrà infatti essere abbattuta e quindi ricostruita". La serie di interventi, molti del quali programmati dalla Provincia, punta a sistemare opere che sono in genere molto datate, vetuste. Alcune di questa strutture sono state realizzate infatti nel Ventennio. "Il traffico non verrà chiuso – precisa ancora il primo cittadino – ma ci sarà un senso unico alternato, chiaramente per il periodo dei lavori. In questo modo verranno ridotti al minimo i disagi. Ci tengo a ringraziare la Provincia per questi interventi cruciali per il territorio".