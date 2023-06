Un modellino sul concerto del Boss Premiati due fratelli ferraresi

I fratelli ferraresi Andrea e Clara – 9 e 12 anni – conquistano il primo posto al concorso delle costruzioni a mattoncini con un modellino del concerto di Bruce Springsteen al parco Urbano. I due giovani vittoriosi si sono aggiudicati il “Lego costruttori bimbi”, gara che lo store Giocheria (in via Francesco Luigi Ferrari 24a, zona PMI) tradizionalmente lancia ogni anno, da sei anni. Dieci i partecipanti dell’edizione 2023. Le due votazioni - una su Facebook e una in negozio - hanno decretato la vittoria dei due partecipanti nella categoria ‘Grandi’ (10 - 14 anni). Entrambi sono stati premiati pochi giorni fa con un buono spesa. La ricostruzione dell’area concerto mostra una grande attenzione ai dettagli: le bandiere di Italia e Usa sopra il palco, la postazione dei fonici, le luci, le casse, il pubblico. E sul palco, oltre al Boss con la sua immancabile chitarra, è riprodotto, tra gli altri, anche Steven Van Zandt con la sua bandana, il batterista Maxwell Sachel Weinberg con gli occhiali, e Jake Clemons col suo inseparabile sax. Nelle altre categorie, invece, a vincere sono stati: Vasco (Baby, 3-5 anni), con l’opera ‘Superfesta’, rappresentante un party tra supereroi, Leonardo (Junior, 6-9 anni) con la costruzione intitolata ‘Campo estremo’, con protagonisti i dinosauri.

A tutti anche il sindaco Alan Fabbri esprime le proprie congratulazioni: "Felice che la musica di Bruce Springsteen e l’appuntamento al parco Urbano abbiano incontrato apprezzamento anche tra i più piccoli".

"Partecipiamo da anni al concorso della Giocheria. Andrea e Clara avevano preparato un’altra opera ma, dopo la partecipazione al concerto di Bruce Springsteen, l’hanno smontata e realizzata da capo. È stata per loro un’ispirazione naturale. Seguiamo Springsteen da anni, ci sembrava un’occasione unica", raccontano i genitori. Andrea e Clara sono inoltre promettenti musicisti, Andrea suona la chitarra e Clara studia canto e batteria. La Giocheria compie quest’anno 12 anni, da sempre ha sede in zona PMI. "Bravissimi Andrea e Clara, bravissimi tutti i vincitori e i partecipanti – dicono dal negozio –. Anche quest’anno la risposta e le opere arrivate hanno manifestato creatività e attenzione anche all’attualità, come dimostra la costruzione dedicata al concerto di Bruce Springsteen".