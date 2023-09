Un mondo di favole nel parco Massari

Decimo compleanno per Ferrara in fiaba. L’iniziativa organizzata da Feshion eventi con il patrocinio dell’amministrazione comunale durerà quest’anno due weekend, da venerdì 15 a domenica 17 e da venerdì 22 a domenica 24 settembre, e porterà al parco Massari le fiabe più belle di tutti i tempi. "Una delle più importanti iniziative che riguardano il territorio per bambini e famiglie – così Dorota Kusiak, assessore del Comune –. Ferrara in fiaba poi sarà ancora più grande rispetto alle edizioni precedenti, accendendo i riflettori sulla città a livello regionale e nazionale. In occasione del decennale il Comune contribuirà con il patrocinio e con la partecipazione dei centri per bambini e famiglie, che arricchiranno l’iniziativa". Al parco Massari ci saranno spettacoli, danza, fiabe animate, narrazioni, teatrini, laboratori ludico- creativi, merende, gioco e attività in grado di catturare l’attenzione dei più piccoli ma anche degli adulti, oltre ad un’area Street Food, gestita da "Feed&Food". "È un evento che racchiude tantissimi contenuti, risorse e impegna molte persone – racconta Alessandra Scotti, titolare di Feshion Eventi –, una manifestazione di cui risentiamo positivamente tutto l’anno, per noi è un grande orgoglio. Questa edizione sarà su due weekend, per poter sviluppare un grande evento che si fatica ad esprimere in poco tempo. È un’iniziativa aperta a tutti, da 0 a 100 anni, poi con i centri per le famiglie sarà fruibile anche per i piccolissimi. L’ingresso sarà libero e gratuito, con la possibilità per chi lo desidera di fare un’offerta all’associazione Giulia". Infatti, come spiega Franca Navarra, membro del direttivo dell’associazione: "Il nostro lavoro richiede sempre contributi per proseguire nei nostri progetti, uno psicologo che lavora nei reparti pediatria, la musicoterapia e progetti sul teatro, l’arte e altre attività per ragazzi affetti da tumore e del reparto di neuropsichiatria infantile. Il lavoro da fare è tanto, ed ogni contributo è importante e viene investito totalmente in queste attività, in cui crediamo fermamente".

Al parco Massari si terranno un laboratorio di pittura, un’area medievale a cura della Contrada di San Giacomo, Giacomo, un laboratorio per costruire giocattoli in legno, Il mondo di ghiaccio con Anna, Elsa e Olaf di ‘Frozen’, il planetario gonfiabile per i piccoli esploratori dell’universo e il ritorno di Pompieropoli. Ad arricchire i weekend una serie di esperienze, come il viaggio tra le fiabe, l’avventura dei 12 regni, picnic e cene a tema e ‘I pirati del Po’, un percorso interattivo sulla motonave Nena, con partenza dal molo di via Darsena. Il programma completo è consultabile al sito web dell’evento. "Feshion eventi – commenta Michele Rosati di Confesercenti – ha raggiunto con questo evento un bel traguardo, non semplice, vuol dire aggiornarsi sempre per non far diventare l’evento ‘stantio’".

Lucia Bianchini