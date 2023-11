Un mondo d’imprese. Cna, apre la nuova sede: "Artigiani da una vita, storie nate dal lavoro"

Inaugurata la nuova sede Cna di Poggio Renatico, occasione per il presidente provinciale Davide Bellotti per parlare di "un forte segnale di crescita per un territorio importante". La Cna di Poggio Renatico ha una nuova sede in piazza del Popolo, inaugurata ieri mattina nel corso di una cerimonia molto partecipata.

Erano presenti i vertici di Cna con il presidente provinciale Davide Bellotti, una rappresentanza del Comune guidata dal sindaco Daniele Garuti, le dipendenti dei nuovi uffici coordinate dalla responsabile Claudia Andreotti, numerosi imprenditori e soci storici premiati al termine della mattinata. La benedizione dei nuovi locali è stata impartita dal parroco di Poggio Renatico don Daniele Nepoti. "Il mio auspicio è che i nuovi uffici diano un forte segnale di sviluppo e di crescita per la Cna e per questo territorio così importante e ricco di attività economiche – ha detto il presidente di Cna Davide Bellotti – un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Poggio per il sostegno dato all’Associazione nei difficili anni post terremoto". Poi la voce del Comune. "Nel corso degli anni abbiamo dovuto lottare contro molte difficoltà – ha detto il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti –. Il fatto di riproporsi, di rilanciare, anche inaugurando una nuova sede, è la dimostrazione che il territorio vuole reagire, è resiliente e investe su se stesso". Ha preso la parola al presidente di Cna Alto Ferrarese. "Speriamo che la nuova sede significhi un futuro roseo per tutti – ha aggiunto Marco Pedini – sia per Cna soia per i soci che si serviranno di questa sede e la frequenteranno". Tanti, nel corso della mattinata, i complimenti alle dipendenti dell’ufficio e alla responsabile di sede Claudia Andreotti, che ha coordinato il trasloco e la cerimonia. Occasione però anche per dare un riconoscimento alle tante realtà di Poggio Renatico che esistono e resistono da oltre 20 anni. Al termine dell’inaugurazione sono state premiate le imprese della Cna iscritte da almeno venti anni, oltre a un giovane imprenditore e a un’impresa femminile. Si tratta di Arredamenti Gavioli Snc Di Gavioli Tiziano e Campedelli Dani; Barbieri Sabrina; Bergamini Auto Snc. di Bergamini G. e Corticelli C.; Bonfiglioli Luisa; Bonora Daniele Impianti Elettrici Sas; Carletti di Carletti Nicola & Csas; Gardini Michele; Gessi Simone; Giorgi Gabriella E Giuliana Snc; Lambertini Costruzioni Srl; Ma.Ro.S. Engineering Srl; Mori Ubaldo; Sbmr Srl; Sgarzi Maurizio; Sicurezza Mario; Sorotek Srl.; Sweet Home Cafe’ di Gentile Elisabetta; Tamburini Gabriele; Termoidraulica Rambaldi di Rambaldi Marco; Zucchini Boccafogli Snc Di Zucchini Dante e C. Il giovane imprenditore premiato è Simone Zucchini, agente immobiliare. Come impresa femminile è stata scelta Miss Pettino di Bolognesi Stefania.

l. g.