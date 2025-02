"Un murale in memoria del maggiore La Rosa, eroe in Afghanistan"

Un murale per il maggiore Giuseppe La Rosa, deceduto l’8 giugno 2013 in Afghanistan a seguito di un attentato terroristico per salvare la vita ai propri uomini, medaglia d’oro al valor militare e alla memoria. La proposta è del capogruppo di "Uniti per Portomaggiore", Roberto Badolato (foto), che in un’interpellanza chiede il patrocinio all’amministrazione di Portomaggiore, così come per la sua realizzazione tramite l’incarico a un artista locale, di un’immagine che ricordi il sacrificio del maggiore.

L’idea del segretario portuense di Fratelli d’Italia sarebbe di collocare nel parco di via Algeria una cabina di trasformazione dell’energia elettrica del tutto spoglia e sulla quale si potrebbe realizzare, al fine di mitigarne l’impatto visivo, un’immagine che raffiguri il maggiore La Rosa. La Rosa era impegnato nella missione Isaf in Afghanistan, quando, "durante un movimento tattico logistico", si legge "veniva fatto oggetto di un vile attentato terroristico. Con eroico gesto, dimostrando non comune coraggio, si immolava ponendosi a scudo delle vite altrui, proteggendole con il proprio corpo".