Un murale per dire no a ogni forma di violenza

Un murale per dire no alla violenza di genere, un’opera di street art dedicata al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (nella foto l’assessore Bigoni). Sabato alle 10 sarà simbolicamente presentato il murale, opera dell’artista Octofly Art, che sarà realizzato sul muro in angolo di piazza Giovanni XXIII e via Monsignor Elvezio Tanasini a Portomaggiore. Tutto è nato dal Gruppo Chiave di Lettura, che lo scorso anno aveva realizzato l’installazione posta al balcone del municipio proprio per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il murale rappresenta una gabbia come simbolo di chiusura, di trappola e di violenza, da cui una volta aperta escono uccellini di vari colori per rappresentare le diverse nazionalità. Uno di loro interagisce con la figura femminile, che nei capelli ha un cielo stellato che richiama la libertà. Sono stati scelti colori vivaci e forme morbide in stile cartoon che identificano la cifra stilistica dell’artista Octofly Art. L’autrice dell’opera è Silvia Pezzotti, originaria della Valle Camonica e Octofly Art è la sua identità artistica dal 2013, uno slang inglese di Octopus Flying (polpo volante), ovvero un messaggio positivo per incitare a seguire i propri sogni anche se sembra impossibile, esattamente come un polpo che vuole volare. Le sue opere hanno una forte componente manuale e artigianale, di derivazione tradizionale, ma spaziano fino alle nuove tecnologie digitali. Crea immagini e forme in stile cartoon vicine alla Street art, con figure contraddistinte da humor e leggerezza, realizzate con molte tecniche diverse senza alcuna limitazione. Forme morbide, fantasiose, dall’aspetto stravagante e gioioso: un universo popolato da mostri e creature in continua evoluzione.