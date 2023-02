Un murale realizzato dai ragazzi "Raffigura l’intelletto umano"

Hanno preso pennelli e colori per lanciare un messaggio, oltre che realizzare un murale per abbellire il liceo. L’opera raffigura un bambino in bianco e nero, che diventerà "colorato" solamente dopo essersi alimentato e nutrito con la cultura dei libri di testo, perché come affermano gli studenti "la mente di ognuno di noi è piena di colori, che trovano piena realizzazione e lo stimolo di uscire dalla nostra testa solamente grazie alle sollecitazioni culturali date dalla lettura e dallo studio". Il suggestivo murale è opera di alcuni studenti del liceo del "Rita Levi Montalcini" di Argenta, ideato e realizzato per abbellire l’Istituto che frequentano quotidianamente. L’attività si è svolta in orario curricolare e i materiali sono stati forniti gratuitamente dalla scuola (tute monouso, teli, carta, rulli, pennelli, colori). Gli ambienti dell’istituto saranno ulteriormente abbelliti, arricchiti, rinnovati anche in futuro grazie agli interventi e alle modifiche apportate dai finanziamenti che rientrano nell’ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Un’apposita commissione sta infatti lavorando sui possibili interventi da realizzare al fine da rendere l’istituto sempre più arricchente, accogliente ed al paso con i tempi che cambiano.

f.v.