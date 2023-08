Un murales nel centenario della morte di Don Minzoni

Un murales in memoria di Don Minzoni, nel centenario dell’assassinio per mano fascista. E’ stato realizzato nell’ambito del calendario delle celebrazioni, che prevede anche la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’opera è il primo di una triade di affreschi commissionati per l’occasione dal comune di Argenta. Riproduce l’immagine del prete nonchè eroico cappellano militare, decorato con la medaglia d’argento.

Ma soprattutto educatore di giovani generazioni, per i quali immolò la sua esistenza terrena. Foriero in Italia della nascita di un gruppo di scout, con questa esperienza pioneristica Don Minzoni allontanò i ragazzi dai sabati balilla: una nota stonata per il regime del tempo, uno strappo che pagò con la vita. Il dipinto è firmato da un artista di Comacchio: lo scultore e pittore Riccardo Buonafede, che ha creato un capolavoro.

n. m.