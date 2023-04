Un murales per ricordare ’Garbe’ "Rimarrà sempre nel nostro cuore"

Il ricordo è un valore e portarlo avanti e ancor più degno di merito. E’ quello che sta facendo la Codigorese con l’indimenticato Stefano Garbellini (nella foto), il giocatore tragicamente scomparso lo scorso dicembre in un drammatico incidente stradale, che militava fin da giovanissimo nelle file granata.

Sabato prossimo dalle 17, il ritorno al campo sportivo comunale per augurare quel buon compleanno che "Garbe" che non ha mai potuto festeggiare. Avrebbe compiuto 28 anni il 24 aprile. Ci sarà la distribuzione delle felpe, solo ai tantissimi che le hanno prenotate sul sito della società sportiva e verso le 18,30 lo scoprimento di un murales lungo sei metri mezzo e alto più di due, realizzato da Massimo Zerbini, da parte dei genitori Cristina e Andrea.

Il ricordo proseguirà poi nello spogliatoio dove, nel posto assegnato normalmente a "Garbe" sono stati posti due grandi Poster ed altrettanti in un corridoio che porta al campo. Chi vorrà fermarsi presso lo stand della codigorese in attesa delle 21, potrà fruire di qualche appetivo e qualche piccolo stuzzichino, in attesa delle 21 quando sarà proiettato lo struggente e ricco di immagini, video realizzato da Paolo Succi e Jessica Piva nel ricordo di questo sfortunato giovane con tanti talenti come geologo che percorreva tutta l’Italia e Bravo calciatore che rimarrà sempre nel cuore di tutti gli sportivi, grazie alla memoria delle società granata.

cla.casta.