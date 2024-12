Un Natale tra show e solidarietà. Da Poltro Sax a Duilio Pizzocchi. Sul palco l’evento ‘Mai da soli’

Una serata di spettacolo a favore della solidarietà. È il filo conduttore dell’evento in programma per domani alle 20.30 alla sala Estense, dove è in programma la terza edizione di ‘A Natale mai da soli’, evento di musica e intrattenimento promosso dalle associazioni Alice, Mai da Soli e Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Argenta, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà alle associazioni organizzatrici per le loro attività di solidarietà. I dettagli della serata sono stati presentati ieri mattina in municipio, presenti l’assessore Cristina Coletti, il presidente dell’Associazione Mai Da Soli Stefano Ferrari, il presidente di Alice Claudio Mari e i rappresentanti di alcuni degli sponsor dell’evento. "Si tratta di un’iniziativa – ha sottolineato Coletti – di grande valore sociale, che si sta consolidando sempre più come un appuntamento tradizionale del Natale ferrarese, grazie alla determinazione che spinge ogni giorno le associazioni promotrici a fare del bene per i nostri cittadini, sensibilizzandoli su tematiche sociali delicate. Questa manifestazione è un’ulteriore testimonianza di quanto sia importante fare rete per far nascere nella cittadinanza sentimenti positivi e conoscenza reciproca, creando un ambiente di solidarietà che fa bene a tutti, in particolare a chi vive situazioni di difficoltà o solitudine. La sinergia tra le realtà coinvolte, in particolare ‘Alice’ e ‘Mai Da Soli’, rappresenta un esempio concreto di come la comunità può rispondere alle sfide sociali, offrendo supporto a chi ne ha più bisogno, soprattutto durante le festività natalizie". Sul palco saliranno Andrea ‘Poltro Sax’ Poltronieri, il comico Duilio Pizzocchi, l’attrice e produttrice Roberta Marrelli, la band Mistress of Rock, il complesso The Dark Rainbows e i coristi della Ferrara Gospel Choir Academy.

Mario Tosatti