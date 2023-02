Un nuovo ambulatorio con medici volontari

Quel senso autentico, silenzioso e vero, del volontariato che riesce ad unire le professionalità per metterle gratuitamente a disposizione del paese. L’apertura ufficiale dell’ambulatorio medico ed infermieristico di via Goldoni, nella sede della Croce Rossa a Bondeno nel Quartiere del Sole, avverrà sabato prossimo alle 10. Di fatto da mesi, medici ed infermieri, che si riconoscono nei principi del Lions e dell’associazione Anteas, ci lavorano. Tutto questo avviene, in sinergia con l’amministrazione comunale, il referente del Lions club Bondeno è il medico Paolo Saltari, oggi in pensione, che ha lavorato in questi mesi alla realizzazione concreta del progetto. Il referente di Anteas è Paolo Paramucchi, che insieme a Saltari ha formato la squadra degli infermieri che hanno dato la loro disponibilità, mettendoci impegno in prima persona. Sono infermieri che durante il giorno lavorano negli ospedali e nelle strutture sanitarie e che hanno ottenuto, dall’Ausl, il permesso di svolgere, al di fuori dal loro orario di lavoro, la scelta di essere volontari. Per accedere alle prestazioni serve la prescrizione del medico di base. L’ambulatorio di via Goldoni 52 per ora sarà aperto il lunedì e il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 15 alle 19 solo per le ecografie e il giovedì, dalle 15 alle 19, ancora per tutti. Tra i servizi, ovviamente gratuiti, che fornirà ci sono la misurazione della pressione, le iniezioni intramuscolari, le piccole medicazioni, l’esame della glicemia e del colesterolo e le ecografie (nella foto da sinistra Cristian Bertolini, Governatore del Distretto Lions 108 Tb, e Adelmo Guandalini, presidente Lions Bondeno).

Claudia Fortini