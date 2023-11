Un nuovo campo per giocare a bocce al centro sportivo Bihac

Aumenta l’offerta impiantistica al Centro Sportivo Bihac: la giunta ha approvato il progetto esecutivo da oltre 32 mila euro per la realizzazione di un nuovo campo da bocce. Sarà realizzato nella porzione di parco retrostante alla palestra “Bonini”, quindi nel lato vicino alla strada provinciale Virgiliana. "Un gioco tradizionale delle nostre zone – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –, che saprà attirare l’attenzione non solo delle persone adulte ma anche dei giovani. Il campo da bocce è figlio di numerose richieste ricevute dai cittadini, e per questo abbiamo deciso di metterci immediatamente al lavoro per la sua realizzazione. Inoltre, la nuova pista sintetica andrà ad aumentare la già vasta gamma di strutture per lo sport presenti al “Bihac”, aggiungendo la possibilità per tutti di praticare liberamente una disciplina ulteriore".