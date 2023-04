"Un nuovo centro di assistenza crea solo caos"

"L’ambulatorio Abc in Cittadella della Salute è attivo da pochi mesi ed ecco giungere la notizia dell’apertura di un nuovo Centro di assistenza urgenza (Cau)". Chiara Scaramagli (foto), coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia, interviene sottolineando come l’apertura di un nuovo centro possa generare "molta confusione tra l’utenza". Infatti il Cau tratta problemi di bassa complessità esattamente come l’ambulatorio Abc quindi non si comprende se lo sostituirà o sarà semplicemente un suo duplicato. E molta confusione si può creare anche relativamente ai numeri telefonici da chiamare: 116, 117, 118 o 112? Un anziano è in grado di ricordarsi e di capire quale numero chiamare? Ma la domanda più importante che Scaramagli rivolge all’assessorato alla Sanità della Regione è la seguente: la giunta pensa di poter risolvere il problema della sanità, delle code nei Pronto soccorso e delle lunghe liste di attesa per visite mediche aprendo ambulatori a bassa complessità? O forse queste problematiche si possono risolvere assumendo personale sanitario, come da tempo Fratelli d’Italia sta sollecitando? Infatti si possono aprire ambulatori all’infinito ma se non c’è personale si rischia non solo di non erogare servizi alla Comunità ma anche di spendere soldi inutilmente. Altra domanda che pone Scaramagli: saranno queste figure manageriali a ridurre le liste di attesa per le visite mediche e ad eliminare le code nei Ps o l’assunzione di personale medico che pare non essere nelle priorità della giunta regionale? Infine la chiusura con l’auspicio "che l’apertura di questi ambulatori a bassa complessità non sia l’inizio di un’operazione di chiusura eo depotenziamento degli ospedali territoriali (nel nostro caso il Sant’Anna)".